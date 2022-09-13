رويترز: أذربيجان وأرمينيا توافقان على وقف إطلاق النار

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كشفت وسائل إعلام محلية، أن أذربيجان وأرمينيا وافقتا على وقف إطلاق النار والمواجهات العسكرية التي اندلعت مساء أمس.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، أن وزيري الدفاع الروسي والأرميني اتفقا على خطوات لوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت وطالة الصحافة الفرنسية، أن رئيس وزراء أرمينيا أجرى اتصالات مع الرئيسين ماكرون وبوتين ووزير خارجية أمريكا بشأن المواجهات الحدودية مع أذربيجان.

وقبل قليل توجهت أرمينيا رسميًا إلى روسيا لتفعيل معاهدة الصداقة والتعاون التي تتضمن الدفاع المشترك، مستغيثة من جيش أذربيجان الذي يحاول التقدم نحو أراضيها.

تجد الاشتباكات صباح اليوم

وأكدت السلطات العسكرية في أرمينيا، انطلاق اشتباكات صباح اليوم، ومواجهات مع قوات أذربيجان عند الحدود بين البلدين.

أمريكا تدعو الطرفين لوقف إطلاق النار

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق واشنطن إزاء اندلاع اشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، داعيًا البلدين إلى وقف الاشتباكات الحدودية وبشكل فوري.

سقوط ضحايا أرمن في الاشتباكات

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن سقوط ضحايا بين صفوف قواتها خلال اشتباكات على الحدود مع أذربيجان، نافية أن تكون قواتها هي من بدأت الهجوم على أذربيجان، مؤكدة أنها ردت بتبادل كثيف لإطلاق النار على استفزازات أرمينية.

ناجورنو كاراباخ تقصف أرمينيا بالمدفعية والطائرات

ومساء أمس، اندلعت اشتباكات حدودية بين الجارتين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت بقصف أراضي البلاد بالمدفعية وتستخدم الطائرات بدون طيار.

يذكر أن إقليم “ناجورنو كاراباخ” معترف به دوليًا كجزء من أذربيجان، ومع ذلك، فإن المنطقة تضم سكانًا في الغالب من الأرمن وتحكمها بحكم الأمر الواقع سلطات جمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة ذاتيًا.

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