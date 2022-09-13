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مفاجأة.. مساهمو «تويتر» ينحازون لإتمام صفقة البيع إلى إيلون ماسك

مفاجأة.. مساهمو «تويتر» ينحازون لإتمام صفقة البيع إلى إيلون ماسك

مفاجأة.. مساهمو «تويتر» ينحازون لإتمام صفقة البيع إلى إيلون ماسك
١٠:٤٩:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وافق أغلب مساهمي شركة “تويتر” على بيع شركة التواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار إلى إيلون ماسك، في تصويت أجرته الشركة، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء.

ونقلت “رويترز” نتائج التصويت، الذي حسم أمس الاثنين، لأن عددًا كافيًا من المستثمرين صوتوا، حسب مصادر، فيما لم ترد “تويتر” ولا “ماسك” على طلب التعليق من الوكالة.

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ماسك ينسحب

وبحجة التعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي على المنصة، أبلغ ماسك إدارة تويتر أنه لن يستمر في صفقة شراء المنصة الزرقاء الأشهر.

ولم يخطر ماسك بتسوية مالية توصلت إليها الشركة مع أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين، ومن المقرر أن يخوض الجانبان معركتهما في المحكمة الشهر المقبل.

وقال محامو شركة تويتر إن محاولة إيلون ماسك للابتعاد عن الصفقة “غير صالحة وغير مشروعة” و“تويتر لم يخرق أيًا من تعهداته أو التزاماته”.

وانخفض سهم Twitter بشكل طفيف في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، بعد ارتفاع حاد خلال الأسبوع، بينما انخفض Tesla (TSLA) بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي.

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أسهم تويتر إيلون ماسك التواصل الاجتماعي شركة تسلا شركة تويتر

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