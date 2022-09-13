مليون ريال مجموع التبرعات في الحملة الشعبية بالمملكة لإغاثة متضرري فيضانات باكستان

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كشفت الحملة الشعبية لجمع التبرعات في المملكة، أن مجموع التبرعات لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان بلغ مليون ريال.

حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة

وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة “ساهم” التابعة له؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جرّاء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

فيما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في بلاده.

عدد المتضررين وصل 33 مليون شخص

وتمر جمهورية باكستان الشقيقة بأسوأ كارثة طبيعية تمر عليها منذ عقود، حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية.

وحسب آخر الإحصاءات، فقد وصل عدد المتضررين من الفيضانات إلى أكثر من 33 مليون شخص، كما توفي على إثرها أكثر من 1.400 فرد وأصيب أكثر من 13 ألف آخرين، إضافة إلى تهدم أكثر من 550 ألف منزل بشكل كامل وتعرض مليون منزل لأضرار جزئية، وتأثر الطرقات والجسور والمحال التجارية.

الأمم المتحدة عن فيضانات باكستان: الخسائر مليارية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته التضامنية لباكستان أن الاحتياجات هائلة؛ وأن باكستان تحتاج إلى دعم مالي هائل في الوقت الذي تصل فيه تقديرات الخسائر إلى 30 مليار دولار مؤكدا أنه لم يشاهد يوما كارثة مناخية بمثل هذا الحجم، وحث على تقديم دعم مالي ضخم وعاجل للبلاد والمناطق التي غمرتها الفيضانات في جنوب البلاد وعاين بنفسه مدى آثار الكارثة، التي قتلت 1400 شخص، ومازالت الحصيلة ترتفع بين يوم وآخر.

أمطار وفيضانات قياسية

وشهدت باكستان في شهري يوليو وأغسطس هطول أمطار بمعدل 391 ملليمترا أو ما يقرب من 190 % أعلى من متوسط 30 عامًا، وشهد إقليم السند الجنوبي هطول أمطار بنسبة تتجاوز 466 % أكثر من المتوسط، حيث تسببت أمطار موسمية سقطت بكميات قياسية، وكذلك ذوبان الكتل الجليدية في الجبال الشمالية، في فيضانات جرفت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل.

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