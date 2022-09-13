من بينها الكتابة على الجدران.. قائمة غرامات امتثال المباني

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كشفت وزارة الشؤون البلدية، أن جدول مخالفات امتثال المباني الذي طرحته للاستطلاع، يتضمن 5 مستويات للغرامات وفق تصنيف الأمانات والبلديات.

وأوضحت – حسب “عكاظ”- أن الجدول اشتمل على العقوبة التبعية للمخالفة، وهي:

الغرامات تتراوح ما بين 20 ريالاً إلى 6 آلاف ريال

1- تفرض غرامة بحد أدنى 100 ريال، وحد أقصى 500 ريال، إذا لم يتم تنفيذ سترة السطح، أو السترة أعلى الملاحق بارتفاع مخالف لأنظمة المباني.

2 – قيمة الغرامات لمخالفة فتح شبابيك مخالفة للأنظمة والاشتراطات التصميمية للفتحات للمباني التجارية من 200 ريال إلى ألف ريال.

3 – غرامة تتراوح بين ألف ريال و5 آلاف ريال، في حال عدم تنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين للمباني التجارية.

4 – غرامة عدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف وممرات صعود ومنحدرات وفقاً لرخصة البناء أو المخططات المعتمدة للمباني التجارية من 500 إلى 2500 ريال.

5 – غرامة بحد أدنى 20 ريالاً وحد أقصى 100 ريال، في حال عدم تنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيس حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة.

6 – من 1200 إلى 6 آلاف ريال، غرامات وجود أشاير حديدية أو أعمدة أو سواتر حديدية «شينكو» على أسوار الأسطح أو أسوار الارتداد للمبنى التجاري.

7 – من 100 إلى 500 ريال، غرامات التشققات أو التلف في واجهات المباني أو جزء منها أو صدأ واضح على المواد المعدنية في الواجهات.

8 – من 200 إلى ألف ريال، غرامات على مخالفة وجود تمديدات كهربائية – صحية – ميكانيكية ظاهرة بالوجهة الأمامية للمبنى التجاري.

9 – من 50 إلى 250 ريالاً، غرامات مخالفة وجود وحدة تكييف منفصلة في الواجهات المطلة على الشارع للمبنى التجاري .

10 – غرامة تتراوح ما بين 100 إلى 500 ريال، في حال وجود طبق الأقمار الصناعية على وجهات المباني أو الشرفات.

11 – ما بين 500 إلى 2500 ريال، غرامة وجود مظلات وهناجر خارج حدود البناء.

12 – من 200 إلى ألف ريال، عند تغطية الشرفة بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة البناء، أو في حال وجود كتابات مشوهة على جدران المباني التجارية.

جدول مدروس بالمخالفات تم طرحه على الجمهور

وأشارت وزارة الشؤون البلدية، أن هذه الغرامات جاءت وفق جدول مدروس بمخالفات امتثال المباني والتي يتم فرض الغرامات عليها وتحديد مقدارها حسب تصنيف الأمانات والبلديات، وذلك بغرض تحسين وزيادة امتثال المباني، طبقًا للدليل الإجرائي للمصادقة على امتثال المباني، والذي تم طرحه على الجمهور لإبداء الرأي العام في هذا الشأن من خلال منصة استطلاع.

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