نمو سوق السيارات الكهربائية.. وتوقعات بوصولها إلى 1.3 تريليون دولار

تواضل – فريق التحرير:

شهدت سوق السيارات الكهربائية، عالميًا، خلال 2021، نموًا بمعدل 16.5%، على أساس سنوي، لتبلغ 287 مليار دولار، وهو ما يشكل 10% من حجم سوق السيارات الإجمالي.

ومن المتوقع أن تصل السوق إلى 1.3 تريليون دولار خلال خمسة أعوام، بحسب “جلوب نيوز واير”، وأن تصبح 26% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول 2030، وفق ما نقلته “الاقتصادية”.

نمو مبيعات المملكة

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للتنمية الصناعية أن تنمو مبيعات السيارات في المملكة بحلول 2025 بمعدل نمو سنوي مركب 24%، وأن تستحوذ السيارات الكهربائية على ما بين 5 إلى 7% من النمو بإجمالي 32 ألف سيارة.

واتخذت المملكة، على المستويين الحكومي والخاص، خطوات أولية في هذا الاتجاه، أبرزها إنشاء مجمع ديار السلام في جدة 2018، وهو أول مجمع سكني يحتوي على محطة شحن سيارات كهربائية، إلى جانب الاستثمار في شركات السيارات الكهربائية العالمية، ثم محاولات إنتاج سيارة كهربائية داخل المملكة.

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3 آلاف سيارة قبل 2030

من ناحية أخرى، يستهدف المركز الوطني للتنمية الصناعية إنتاج نحو 300 ألف سيارة في المملكة قبل 2030، على أن تكون المشاركة المحلية في عمليات الإنتاج في حدود 40% من الاحتياجات التصنيعية لهذه السيارات.

وتوقع المركز أن تستحوذ المملكة على 50% من مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2025 من نحو 1.15 مليون سيارة، من بينها 62 ألف سيارة كهربائية.

استثمارات المركبات الكهربائية

إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة هناك شركات وطنية لديها اهتمامات في مجال المركبات الكهربائية، منها مجموعة وقعت في يونيو الماضي اتفاقية مع شركة هندية للدراجات الكهربائية والسيارات التجارية الصغيرة، بقيمة 220 مليون دولار بما يعادل 52.5% من أسهم الشركة.

وسيتم استخدام هذا الاستثمار في إطلاق منتجات جديدة وتعزيز العملية التصنيعية والعلامة التجارية للشركة التي استطاعت تحقيق صافي أرباح للربع الثاني على التوالي بعد سلسلة من الخسائر التي عانتها على مدار الأعوام الماضية.

حيث حققت صافي ربح في النصف الأول من العام الجاري بما يعادل 4.5 مليون دولار، مقابل خسائر للنصف نفسه من 2021 التي سجلت حينها خسارة بمقدار 0.52 مليون دولار، نتيجة ارتفاع الإيرادات في الربع الثاني من 2022 إلى 82.7 مليون دولار، مقارنة بـ28.7 مليون دولار للربع نفسه من العام السابق.