عاجل.. أرمينيا تستغيث بروسيا من جيش أذربيجان المتقدم نحو أراضيها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أرمينية، أن أرمينيا تتوجه رسميًا إلى روسيا لتفعيل معاهدة الصداقة والتعاون التي تتضمن الدفاع المشترك، مستغيثة من جيش أذربيجان الذي يحاول التقدم نحو أراضيها.

تجد الاشتباكات صباح اليوم

وأكدت السلطات العسكرية في أرمينيا، انطلاق اشتباكات صباح اليوم، ومواجهات مع قوات أذربيجان عند الحدود بين البلدين.

أمريكا تدعو الطرفين لوقف إطلاق النار

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، عن قلق واشنطن إزاء اندلاع اشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، داعيًا البلدين إلى وقف الاشتباكات الحدودية وبشكل فوري.

سقوط ضحايا أرمن في الاشتباكات

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن سقوط ضحايا بين صفوف قواتها خلال اشتباكات على الحدود مع أذربيجان، نافية أن تكون قواتها هي من بدأت الهجوم على أذربيجان، مؤكدة أنها ردت بتبادل كثيف لإطلاق النار على استفزازات أذربيجانية.

ناجورنو كاراباخ تقصف أرمينيا بالمدفعية والطائرات

ومساء أمس، اندلعت اشتباكات حدودية بين الجارتين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت بقصف أراضي البلاد بالمدفعية وتستخدم الطائرات بدون طيار.

انفجارات في عدة مدن حدودية

وكشفت وسائل إعلام عالمية أنه سُمع دوي انفجارات في عدة مدن حدودية مما أدى إلى تقويض الهدنة الهشة في ناجورنو كاراباخ.

وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية لحماية حقوق الإنسان والقضايا العامة في أرمينيا، تاجوهي توفماسيان، أن أذربيجان تقصف أراضي البلاد على الحدود مع أذربيجان.

وكتب توفماسيان على مواقع التواصل الاجتماعي: “يتم قصف الحدود بأكملها. أيها الناس، كونوا أقوياء. القوة والقوة لجنودنا”.

“ناجورنو كاراباخ” معترف به دوليًا كجزء من أذربيجان

يذكر أن إقليم “ناجورنو كاراباخ” معترف به دوليًا كجزء من أذربيجان، ومع ذلك، فإن المنطقة تضم سكانًا في الغالب من الأرمن وتحكمها بحكم الأمر الواقع سلطات جمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة ذاتيًا.

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