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تصيب 45% من الشباب.. استخدام الجوال يسبب لك هذه الأمراض

تصيب 45% من الشباب.. استخدام الجوال يسبب لك هذه الأمراض

تصيب 45% من الشباب.. استخدام الجوال يسبب لك هذه الأمراض
٠٩:١٧:١٩ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

حذرت المختصة بالعلاج الطبيعي، مها علي سويد، من إفراط الشباب في استخدام الجوال، لكثرة الأمراض التي تتسبب بها هذه العادة السيئة، ومن بينها زيادة مشاكل آلام الرقبة.

وقالت إن هناك دراسة أثبتت أن الإفراط في استخدام الهاتف النقال يتسبب في عدد من المشكلات الصحية لما يقارب من 45% لمن هم دون سن الثلاثين عامًا، ويأتي على رأسها الآلام الحادة في الظهر والرقبة، وفق ما نقلته صحيفة “البلاد”.

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آلام الظهر والرقبة

وبينت سويد، أن استخدام الهواتف النقالة أدى إلى ارتفاع حاد في عدد الأفراد الذين يعانون من آلام حادة في الظهر والرقبة.

ووفق مختصة العلاج الطبيعي، فإن نحو 86% من المشاركين في الدراسة من جميع الأعمار يعانون من مشكلة آلام الظهر والرقبة.

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وللتخلص من آلام الرقبة، نصحت المختصة سويد بضرورة تجنب عدم تثبيت الرقبة على نفس الوضعية وتغيرها كل 15 دقيقة، وتجنب الاستمرار في الجلوس لفترات طويلة وخصوصًا عند القراءة أو الكتابة أو استخدام الجوال ومشاهدة التلفاز.

كما نصحت أيضا بالقيام بعمل تمارين بسيطة مثل تمارين الاستطالة والتقوية، والمحافظة على وضع الرأس مستقيمًا مع العمود الفقري.

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الكلمات الدلالية:
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