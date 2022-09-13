لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف إدارية شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة
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أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
المسمى الوظيفي:
العلاقات العامة وإدارة الأحداث.
المهام الأساسية:
1- تطوير حملات العلاقات العامة لبناء حقوق ملكية العلامة التجارية للكلية، والترويج للكلية في المجتمع كما يتماشى مع المشرف.
2- دعم جميع أقسام الكلية في التغطية الإعلامية والعلاقات العامة.
3- التغطية الصحفية للكلية، والمعلومات الصحفية عن المنافسين والموضوعات المتعلقة بالكلية، وتحليلها.
4- تخطيط الأحداث للترويج للكلية.
5- حضور الفعاليات العامة / المجتمعية للترويج لصورة الكلية وقيمتها.
6- تزويد الجمهور بمعلومات عن الكلية والأنشطة والفعاليات القادمة.
7- إعداد مواد ترويجية للزوار والجمهور.
8- إدارة الأنشطة الإدارية بما في ذلك إعداد الفواتير والحدث.
المؤهلات والخبرة
- سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 3.
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
- توجيه قوي لخدمة العملاء ومهارات التعامل مع الآخرين والتواصل.
- مهارات حاسوبية قوية بما في ذلك الكفاءة في Microsoft Office (Word و Excel و Access و PowerPoint)
- مهارات تنظيمية قوية، والاهتمام بالتفاصيل، والقدرة على العمل بشكل مستقل ومع الانقطاعات.
- خبرة في إدارة والتعامل مع البائعين والوكالات الخارجية.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً ولفظيًا
طريقة التقديم
للتقديم و مزيد من التفاصيل عبر الرابط: ( هنا ).