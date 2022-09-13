الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. السواحة: 4 مواصفات مهمة وضرورية للذكاء الاصطناعي
رويترز: أذربيجان وأرمينيا توافقان على وقف إطلاق النار
نمو سوق السيارات الكهربائية.. وتوقعات بوصولها إلى 1.3 تريليون دولار
بالفيديو.. وزير الاتصالات: المملكة أصبحت أكبر قوة للمبرمجين في العالم
مليون ريال مجموع التبرعات في الحملة الشعبية بالمملكة لإغاثة متضرري فيضانات باكستان
عاجل.. انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض بحضور دولي واسع

الرئيسية

 /

فرص

 /

لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف إدارية شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف إدارية شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف إدارية شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة
٠٩:٢٢:٣٧ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

المسمى الوظيفي:

العلاقات العامة وإدارة الأحداث.

المهام الأساسية:

1- تطوير حملات العلاقات العامة لبناء حقوق ملكية العلامة التجارية للكلية، والترويج للكلية في المجتمع كما يتماشى مع المشرف.

2- دعم جميع أقسام الكلية في التغطية الإعلامية والعلاقات العامة.

3- التغطية الصحفية للكلية، والمعلومات الصحفية عن المنافسين والموضوعات المتعلقة بالكلية، وتحليلها.

4- تخطيط الأحداث للترويج للكلية.

5- حضور الفعاليات العامة / المجتمعية للترويج لصورة الكلية وقيمتها.

6- تزويد الجمهور بمعلومات عن الكلية والأنشطة والفعاليات القادمة.

7- إعداد مواد ترويجية للزوار والجمهور.

8- إدارة الأنشطة الإدارية بما في ذلك إعداد الفواتير والحدث.

المؤهلات والخبرة 

  1. سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 3.
  2. درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
  3. توجيه قوي لخدمة العملاء ومهارات التعامل مع الآخرين والتواصل.
  4. مهارات حاسوبية قوية بما في ذلك الكفاءة في Microsoft Office (Word و Excel و Access و PowerPoint)
  5. مهارات تنظيمية قوية، والاهتمام بالتفاصيل، والقدرة على العمل بشكل مستقل ومع الانقطاعات.
  6. خبرة في إدارة والتعامل مع البائعين والوكالات الخارجية.
  7. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً ولفظيًا

طريقة التقديم

للتقديم و مزيد من التفاصيل عبر الرابط: ( هنا ).
الكلمات الدلالية:
العلاقات العامة وإدارة الأحداث حملة البكالوريوس كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة الجوف تفتح باب القبول للمنتظمين والمنتسبين

جامعة الجوف تفتح باب القبول للمنتظمين والمنتسبين

٠٦:٤٠ م، الجمعة، ٢٠ يونيو ٢٠١٤
41 وظيفة شاغرة على بند المستخدمين والعمال بصحة الحدود الشمالية

41 وظيفة شاغرة على بند المستخدمين والعمال بصحة الحدود الشمالية

٠٦:٠٢ م، الأربعاء، ٠١ يونيو ٢٠١٦
وظائف هندسية شاغرة بشركة الكهرباء.. إليك رابط التقديم

وظائف هندسية شاغرة بشركة الكهرباء.. إليك رابط التقديم

٠٣:١٥ م، الأربعاء، ١٦ فبراير ٢٠٢٢
عمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة تعلن حاجتها إلى وظائف

عمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة تعلن حاجتها إلى وظائف

٠٩:٠٢ م، الخميس، ١٢ يناير ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *