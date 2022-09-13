لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف إدارية شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

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أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

المسمى الوظيفي:

العلاقات العامة وإدارة الأحداث.

المهام الأساسية:

1- تطوير حملات العلاقات العامة لبناء حقوق ملكية العلامة التجارية للكلية، والترويج للكلية في المجتمع كما يتماشى مع المشرف.

2- دعم جميع أقسام الكلية في التغطية الإعلامية والعلاقات العامة.

3- التغطية الصحفية للكلية، والمعلومات الصحفية عن المنافسين والموضوعات المتعلقة بالكلية، وتحليلها.

4- تخطيط الأحداث للترويج للكلية.

5- حضور الفعاليات العامة / المجتمعية للترويج لصورة الكلية وقيمتها.

6- تزويد الجمهور بمعلومات عن الكلية والأنشطة والفعاليات القادمة.

7- إعداد مواد ترويجية للزوار والجمهور.

8- إدارة الأنشطة الإدارية بما في ذلك إعداد الفواتير والحدث.

المؤهلات والخبرة

سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 3. درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة. توجيه قوي لخدمة العملاء ومهارات التعامل مع الآخرين والتواصل. مهارات حاسوبية قوية بما في ذلك الكفاءة في Microsoft Office (Word و Excel و Access و PowerPoint) مهارات تنظيمية قوية، والاهتمام بالتفاصيل، والقدرة على العمل بشكل مستقل ومع الانقطاعات. خبرة في إدارة والتعامل مع البائعين والوكالات الخارجية. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً ولفظيًا

طريقة التقديم