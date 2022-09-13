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«الأحوال المدنية»: هذه شروط الابتسامة المسموح بها في صورة الهوية
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«الأحوال المدنية»: هذه شروط الابتسامة المسموح بها في صورة الهوية

«الأحوال المدنية»: هذه شروط الابتسامة المسموح بها في صورة الهوية

«الأحوال المدنية»: هذه شروط الابتسامة المسموح بها في صورة الهوية
٠٨:٤٩:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قال المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر، إن الابتسامة أثناء التقاط صورة الهوية، يسمح بها وفق معايير محددة بما لايؤدي إلى تغيير في ملامح الوجه، وذلك طبقاً لاشتراطات التقاط الصورة في الأنظمة الآلية بالأحوال المدنية.

وأضاف الجاسر في حديثه لصحيفة “عكاظ” أن الأنظمة المتبعة في استخراج الهوية الوطنية لا تسمح بارتداء المشلح وذلك طبقاً لاشتراطات التقاط الصورة في الأنظمة الآلية بالأحوال المدنية.، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على أي ملابس مهنية خاصة.

تغيير الاسم

وكشف المتحدث ذاته أنه يحق لأي مواطن أو مواطنة التقدم بطلب تغيير الاسم الأول وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.

وفي يونيو الماضي، أقر مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

وشملت تلك التعديلات، المادة 17 الخاصة بالصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة، ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبخلفية بيضاء في وضع مقابل، ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية.

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الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية الابتسامة الصورة الشخصية المشلح تغيير الاسم صورة الهوية

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