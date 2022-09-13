بعد سقوط ضحايا.. أمريكا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف الاشتباكات الحدودية فورًا

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، عن قلق واشنطن إزاء اندلاع اشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، داعيًا البلدين إلى وقف الاشتباكات الحدودية فورًا

ونفت وزارة الدفاع الأرمينية/ أن تكون قواتها هي من بدأت الهجوم على أذربيجان، مؤكدة أنها ردت بتبادل كثيف لإطلاق النار على استفزازات أرمينية.

فيما أعلنت أرمينيا عن سقوط ضحايا بين صفوف قواتها خلال اشتباكات على الحدود مع أذربيجان.

ناجورنو كاراباخ تقصف أرمينيا بالمدفعية والطائرات

ومساء أمس، اندلعت اشتباكات حدودية بين الجارتين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت بقصف أراضي البلاد بالمدفعية وتستخدم الطائرات بدون طيار.

وكشفت وسائل إعلام عالمية أنه سُمع دوي انفجارات في عدة مدن حدودية مما أدى إلى تقويض الهدنة الهشة في ناجورنو كاراباخ.

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وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية لحماية حقوق الإنسان والقضايا العامة في أرمينيا، تاجوهي توفماسيان، أن أذربيجان تقصف أراضي البلاد على الحدود مع أذربيجان.

وكتب توفماسيان على مواقع التواصل الاجتماعي: “يتم قصف الحدود بأكملها. أيها الناس، كونوا أقوياء. القوة والقوة لجنودنا”.

يذكر أن إقليم “ناجورنو كاراباخ” معترف به دوليًا كجزء من أذربيجان، ومع ذلك، فإن المنطقة تضم سكانًا في الغالب من الأرمن وتحكمها بحكم الأمر الواقع سلطات جمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة ذاتيًا.