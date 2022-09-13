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على المرتفعات.. خبير طقس يتوقع الخريطة المطرية المتساقطة اليوم بالمملكة
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على المرتفعات.. خبير طقس يتوقع الخريطة المطرية المتساقطة اليوم بالمملكة

على المرتفعات.. خبير طقس يتوقع الخريطة المطرية المتساقطة اليوم بالمملكة

على المرتفعات.. خبير طقس يتوقع الخريطة المطرية المتساقطة اليوم بالمملكة
٠٨:٠٨:٥٣ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة.

أمطار متفاوتة على هذه المناطق

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وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن وعُمان والإمارات.

رياح قوية على القطاع الغربي وحائل

وعلى حسابه في “تويتر”، توقع أجواءً حارة نهارًا على معظم أجزاء ومناطق المملكة والخليج والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، مع هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القطاع الغربي وحائل.

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سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

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يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحالة المطرية الحصيني حالة الطقس خريطة الأمطار هبوب رياح

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