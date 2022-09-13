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أودية تهامة.. طبيعة خلابة تطل على البحر الأحمر

أودية تهامة.. طبيعة خلابة تطل على البحر الأحمر

أودية تهامة.. طبيعة خلابة تطل على البحر الأحمر
٠٩:١١:٥٤ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

على ساحل البحر الأحمر، يقع إقليم تهامة، وهو عبارة عن سهول ساحلية تمتد من شمال المملكة عند خليج العقبة حتى خليج عدن في جنوب اليمن، وتقع بين ساحل البحر الأحمر من الغرب وجبال السروات من الشرق.

ويبلغ طول سهل تهامة في المملكة حوالي 1100 كيلومتر، ويبلغ أقصى اتساع له 60 كيلومتر في الجنوب، ويضيق كلما اتجه شمالاً، حسب الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”.

أودية تهامة في السعودية | المرسال

أودية تهامة وطبيعتها

يبلغ عدد هذه الأودية أكثر من ثلاثين واديا، منها عشرون واديا تزيد مساحة حوض تصريف كل منها على 400 كيلومتر مربع وهي من الجنوب إلى الشمال:

تيه – خلب – جازان – ضمد – صبيا – بيش – بيض – عتود – ريم – عرمرم – نهب – حلي – يبه – قنونا – الأحسبه – دوقة – شاقة اليمانية – شاقة الشامية – عيار – الليث .

أودية تهامة في السعودية | المرسال

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محطة توقف للطيور المهاجرة

كما يعد وادي يبه أحد أكبر أودية تهامة وأهمها، ويبلغ طوله حوالي 140 كيلومترا، ويصب بالقرب من مركز القوز جنوب محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وهو محطة توقف للطيور المهاجرة، ويستمر جريانه طوال العام حيث يتميز باخضراره وتنوع نباتاته، ويتميز الوادي بطبيعته الخلابة، ويعد مجرى لمياه الأمطار.

تكون السيول من مياه الأمطار

لا يوجد في سهل تهامة أنهار بمعناها المعروف، وإنما أودية تجري فيها المياه عقب سقوط الأمطار فتحدث سيولاً في أي وقت من أوقات العام، ولاتصل للبحر إلا أثناء الفيضانات الشديدة وذلك على غرار ما يحدث بعد الأمطار الصيفية الغزيرة في الجنوب حيث تصل السيول في شدتها أحياناً إلى درجة كبيرة.

بيش وحلي.. أبرز أودية تهامة

يعتبر وادي بيش من أهم أودية تهامة، يبلغ طوله نحو 145 كيلومتر، وتصل كمية المياه الجارية في الوادي في السنوات العادية أكثر من 100 مليون متر مكعب سنوياً، حيث يجمع أكبر كمية مياه في تهامة كلها من المنطقة الجبلية المطيرة.

تقرير: وادي بيش في جازان .. مصدر هام للمياه المحلاة | صحيفة الاقتصادية

بينما يأتي وادي حلي في المركز الثاني من ناحية الأهمية، ويبلغ طوله نحو 145 كيلومتر، يقع في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وهو أيضاً يصرف مياه منطقة جبلية مطيرة تمتد من السودة والشعبين جنوبا إلى جبال تنومة وبارق شمالا على امتداد 100 كم تقريبا، ويجري فيه أكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه في السنوات العادية، وله روافد عديدة.

ملف:وادي الليث الذي يصب بقرية بني يزيد بالقرب من العين الحارة.jpg - ويكيبيديا

الكلمات الدلالية:
أودية تهامة إقليم تهامى البحر الأحمر جبال السروات خليج العقبة خليج عدن منطقة مكة المكرمة وادي بيش

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