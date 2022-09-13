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إعلام إيراني: قراصنة عراقيون يخترقون مواقع رسمية في طهران

إعلام إيراني: قراصنة عراقيون يخترقون مواقع رسمية في طهران

إعلام إيراني: قراصنة عراقيون يخترقون مواقع رسمية في طهران
٠٧:٤٨:١٩ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن قراصنة يقولون إنهم عراقيون تمكنوا صباح الثلاثاء، من اختراق مواقع رسمية إيرانية من بينها وزارة الاستخبارات والأمن الحكومية.

هجوم إلكتروني من خارج الحدود

وأكدت مواقع إخبارية رسمية إيرانية، أن مواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات رسمية تعطلت في وقت متأخر من مساء الاثنين جراء هجوم إلكتروني من خارج الحدود.

اختراق مواقع الاستخبارات والحرس الثوري

وأوضح موقع “سحام نيوز”، أن المواقع التي شملها الاختراق هي موقع قناة العالم الإخبارية، وموقع صحيفة صبح نو التابعة للحرس الثوري، وموقع وزارة الإطلاعات الإيرانية الاستخبارات، حسب “العين”.

مجموعة عراقية تعلن مسؤوليتها عن الهجمات

وأضافت نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مجموعة تطلق على نفسها “فريق سايبر – جي إن العراقي”، مسؤوليتها عن الهجمات السيبرانية التي عطلت بعض المواقع الإلكترونية الإيرانية، لكنها لم تعلن عن السبب وأهداف الاختراق.

ألبانيا تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني ثان من إيران

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية الألبانية، أن أحد أنظمتها الحدودية تعرض لهجوم إلكتروني من المصدر الإيراني ذاته الذي شن هجوما سابقا دفع البلاد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد السفير والبعثة الدبلوماسية من البلاد.

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الكلمات الدلالية:
إيران اختراق مواقع رسمية العراق قراصنة هجمات سيبرانية

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