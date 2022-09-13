استشارية تحذر: 7 فئات شائعة من الأدوية تسبب السمنة

تواصل – وكالات:

قالت الاستشارية السعودية المتخصصة في أمراض الباطنة، عبير مبارك، إن هناك 7 فئات شائعة من الأدوية تسبب السمنة وعلينا تجنبها قدر الإمكان.

وأضافت أن معرفة هذه الأنواع من الأدوية مفيد للطبيب، كي يضع في حسبانه الخيارات الدوائية الأخرى والبديلة لمعالجة المريض، غير تلك التي تتسبب في السمنة، وكذلك مفيدة للمريض، حتى لا يفرط في تناول تلك الأدوية قبل استشارة الطبيب.

وشددت الاستشارية في مقالة لها نشرتها بصحيفة “الشرق الأوسط”، على أن الدراسات والأبحاث الطبية أثبتت التأثير السلبي لتلك الأنواع من الأدوية على السمنة وهي:

1- مجموعة أدوية «Beta Blockers» أحد الأعمدة الرئيسة في معالجة أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم وألم الصدر (الذبحة الصدرية) وحماية القلب من النوبة القلبية، ومجموعة أخرى من الحالات المرضية.

2- مضادات الهيستامين التي يتم استخدامها بشدة لعلاج حساسية الأنف، أو لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، أو الحساسية من أحد أنواع الأطعمة أو الأدوية أو العطور.

الكورتيزون

3- أدوية مشتقات الكورتيزون وتستخدم في العديد من الحالات المختلفة، كالربو والحساسية والتهاب المفاصل والإصابة الحادة، للمساعدة في تقليل الالتهاب والألم والتورم.

4- بعض أدوية علاج مرض السكري، والتي يمكن أن تسبب بعض أدوية السكري زيادة الوزن وزيادة تراكم السوائل في الجسم، من خلال التأثير على مستويات الإنسولين في الجسم وكيفية تعامل الجسم مع السكر.

5- مضادات الاكتئاب، والمعروفة إما بتأثيرها المباشر في رفع الشهية للأكل، أو تسببها في الخمول والإرهاق والاسترخاء لدرجة تقليل مستوى النشاط البدني للمرء.

6- مضادات الذهان وعلاج اضطرابات المزاج، وهي تسبب زيادة الوزن عبر زيادة الشهية.

7- حبوب منع الحمل، إذ يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من هرمون الاستروجين أو حبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجستين فقط، إلى زيادة الوزن.

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