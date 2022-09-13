الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بمشاركة 90 دولة.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنطلق اليوم بالرياض
على المرتفعات.. خبير طقس يتوقع الخريطة المطرية المتساقطة اليوم بالمملكة
وزير الاستثمار: تكلفة إنتاج الصلب منافسة جدًا للأسعار العالمية
استشارية تحذر: 7 فئات شائعة من الأدوية تسبب السمنة
إعلام إيراني: قراصنة عراقيون يخترقون مواقع رسمية في طهران
هل تناول الفاكهة يقلل خطر الأمراض التي تسبب الوفاة؟.. دراسة تجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من إعادة حساب معاش وريث

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من إعادة حساب معاش وريث

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من إعادة حساب معاش وريث
٠٧:٣٦:٥٤ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إعادة حساب معاش وريث، حيث أوضح اتحاد الغرف أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تُمكن المستفيد من إعادة حساب معاش الوريث عطفًا على التغير في حالة أحد الورثة، من خلال عدة خطوات:

* الخطوات:

1 – تفضل بزيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2 – اضغط على “خدمات”.

3 – اختر “خدمات الوريث”.

4 – سيظهر لك خدمات الوريث المختلفة.

5 – املأ البيانات المطلوبة.

6 – قدم الطلب بإعادة حساب المعاش.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ صباحًا وتستمر حتى الساعة المساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “966112182222”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق هذا الرابط.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 8 خطوات لإعادة جدولة المواعيد الطبية

خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكّنك من إلغاء المواعيد الطبية

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإضافة أفراد إلى العنوان الوطني

الكلمات الدلالية:
إعادة حساب اتحاد الغرف التأمينات خدمة اليوم معاش وريث

مواد ذات صلة

المزيد
شاحنة محملة بالحليب تتعرض لحادث مروري وعاملان وافدان يتسابقان لتعبئته (فيديو)

شاحنة محملة بالحليب تتعرض لحادث مروري وعاملان وافدان يتسابقان لتعبئته (فيديو)

٠٢:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠١٦
فلسطين.. استشهاد مقدسي أصيب في عملية دهس 

فلسطين.. استشهاد مقدسي أصيب في عملية دهس 

٠٨:٠٧ م، الأحد، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٤
«المياه الوطنية» تحذر من التعامل مع غير منسوبيها

«المياه الوطنية» تحذر من التعامل مع غير منسوبيها

٠٦:١٧ م، الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٥
«الأرصاد»: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الرياض

«الأرصاد»: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الرياض

١٠:٣٩ ص، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *