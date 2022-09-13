خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من إعادة حساب معاش وريث

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إعادة حساب معاش وريث، حيث أوضح اتحاد الغرف أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تُمكن المستفيد من إعادة حساب معاش الوريث عطفًا على التغير في حالة أحد الورثة، من خلال عدة خطوات:

* الخطوات:

1 – تفضل بزيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2 – اضغط على “خدمات”.

3 – اختر “خدمات الوريث”.

4 – سيظهر لك خدمات الوريث المختلفة.

5 – املأ البيانات المطلوبة.

6 – قدم الطلب بإعادة حساب المعاش.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ صباحًا وتستمر حتى الساعة المساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “966112182222”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق هذا الرابط.

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