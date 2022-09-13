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هل تناول الفاكهة يقلل خطر الأمراض التي تسبب الوفاة؟.. دراسة تجيب
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هل تناول الفاكهة يقلل خطر الأمراض التي تسبب الوفاة؟.. دراسة تجيب

هل تناول الفاكهة يقلل خطر الأمراض التي تسبب الوفاة؟.. دراسة تجيب

هل تناول الفاكهة يقلل خطر الأمراض التي تسبب الوفاة؟.. دراسة تجيب
٠٧:٤١:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الخضراوات والفواكه يقل لديهم خطر الوفاة بنسبة 10% تقريباً مقارنة بأولئك الذين يأكلون كميات أقل.

جاء ذلك في دراسة أجرتها جامعة يوكوهاما اليابانية وشارك في إنجازها المركز الوطني لأبحاث السرطان في اليابان.

وأجريت الدراسة على 95 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين الأربعينيات والستينيات في 11 محافظة يابانية لمدة 20 عاماً تقريباً وحلّلت العلاقة بين تناول الخضراوات والفواكه وخطر الوفيات.

الخضراوات والوفاة

وبينت نتائج الدراسة أن حوالى 24 ألف شخص من المشاركين توفوا خلال هذه الفترة، لكن خطر الوفاة لكل من الرجال والنساء مجتمعين كان أقل بنسبة 8-9% لدى أولئك الذين كانوا يتناولون كمية أكبر من الفواكه.

كما كان خطر الوفاة أقل بنسبة 7-8% لدى الذين كانوا يتناولون المزيد من الخضراوات مقارنة مع الأشخاص الذين لم يتناولوا الكثير من تلك الأطعمة، بحسب نتائج الدراسة.

من جانبه، قال البروفيسور أتسوشي غوتو، من جامعة يوكوهاما، إن الدراسة لا تعني أن أكل كميات كبيرة جدًا من الخضراوات والفواكه يقلل خطر الوفاة بل نحن نحتاج إلى تناول الكمية المناسبة”.

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