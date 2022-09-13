حتى المساء.. “الأرصاد” ينبه إلى سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

حركة الرياح

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

سحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع ومركز اليتمة وينبع ومركز الرايس، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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