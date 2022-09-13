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هروب جماعي.. 16 ألف طبيب يغادرون إيران
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هروب جماعي.. 16 ألف طبيب يغادرون إيران

هروب جماعي.. 16 ألف طبيب يغادرون إيران

هروب جماعي.. 16 ألف طبيب يغادرون إيران
٠٣:٠١:٣٧ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

هاجر أكثر من 16 ألف طبيب عام من إيران خلال السنوات الأربع الماضية؛ منهم 160 طبيب قلب هاجروا من البلاد خلال السنوات الماضية.

وحسب تقرير لصحيفة «دنياي اقتصاد» تقدم 30 ألف موظف طبي بطلبات للحصول على شهادات حسن السيرة والسلوك من كليات العلوم الطبية، بهدف العمل في سلطنة عمان.

وقال رئيس جامعة تربية مدرس فرهاد دانشجو: «نواجه كل أسبوع تقريباً طلباً واحداً من أعضاء هيئة التدريس لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر ومغادرة البلاد لمدة عام».

وأعرب حسين علي شهرياري رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني عن قلقه في رسالة إلى مرشد الأعلى الإيراني خامنئي بشأن «زيادة هجرة الأطباء» و«انسحاب الأطباء من عضوية هيئة التدريس».

من جانبه؛ كشف عضو البرلمان إحسان قاضي زادة أنه بالإضافة إلى الأطباء، فقد غادر إيران 300 ألف شخص من طلاب الجامعات الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه؛ خلال السنوات الثلاث الماضية.

الكلمات الدلالية:
البرلمان الإيراني حسن سير وسلوك علي خامنئي هجرة الأطباء الإيرانيين هروب جماعي

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