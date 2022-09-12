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النائب العام يوجه بعدم تمكين «المحامين المتدربين» من حضور التحقيقات أو الاطلاع على أوراق القضايا
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النائب العام يوجه بعدم تمكين «المحامين المتدربين» من حضور التحقيقات أو الاطلاع على أوراق القضايا

النائب العام يوجه بعدم تمكين «المحامين المتدربين» من حضور التحقيقات أو الاطلاع على أوراق القضايا

النائب العام يوجه بعدم تمكين «المحامين المتدربين» من حضور التحقيقات أو الاطلاع على أوراق القضايا
٠٢:٤٣:٥٢ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وجه النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، عموم النيابات بالمناطق والمحافظات، بعدم تمكين المحامين المتدربين من حضور التحقيقات أو الاطلاع على أوراق القضايا.

وبحسب صحيفة “الوطن”؛ يأتي توجيه النائب العام على إثر الاستفسارات التي ترد من قبل نيابات المناطق حول نظامية ما يطلبه المحامي المتدرب، من حضور جلسات التحقيق والاطلاع على أوراق القضايا.

وتعول النيابة العامة في توجيهها أن نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها لم تعط المتدرب حكم المحامي المرخص له، لاختلاف مركزهما القانوني، وبالتالي فلا يحق للمتدرب ممارسة دور المحاماة.

ووفقا لما جاء في لائحة المحامين التنفيذية، فإن المحامي هو الممارس الذي تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة.

كما تتوفر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية.

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