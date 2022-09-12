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خلال ساعات الذروة.. مشروع قرار أوروبي لتقنين استهلاك الكهرباء
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خلال ساعات الذروة.. مشروع قرار أوروبي لتقنين استهلاك الكهرباء

خلال ساعات الذروة.. مشروع قرار أوروبي لتقنين استهلاك الكهرباء

خلال ساعات الذروة.. مشروع قرار أوروبي لتقنين استهلاك الكهرباء
٠٢:٤٦:٤٣ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب فصل الشتاء، تواجه دول أوروبا أزمة في الطاقة، مع استمرار الأزمة في أوكرانيا، والعقوبات على روسيا.

وفي هذا السياق، طرحت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين مسودة مشروع قرار يفرض التزام دول الاتحاد الأوروبي بترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة.

وتضمنت المسودة ما يلي “يستلزم الهدف الإلزامي اختيار 3 أو 4 ساعات في اليوم من الأسبوع لتقليل الاستهلاك، ويترك للدول الأعضاء تقدير اختيار الأوقات على مدار اليوم”.

وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، كشفت في وقت سابق عن تدابير لمواجهة أزمة الطاقة تشمل تقليص الطلب والتخزين المشترك وتنويع المصادر، فضلا عن “استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة”.

وعن تطورات أزمة الطاقة في أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي الاثنين الماضي، بنسبة 28٪ لتصل إلى 274 يورو (272 دولارا) لكل ميغاواط/ ساعة في اليوم الأول من التداول بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم” التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الحيوي إلى أجل غير مسمى.

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