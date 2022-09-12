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25 مليون ريال .. حصيلة مبيعات مهرجان الرمان الوطني في الباحة
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25 مليون ريال .. حصيلة مبيعات مهرجان الرمان الوطني في الباحة

25 مليون ريال .. حصيلة مبيعات مهرجان الرمان الوطني في الباحة

25 مليون ريال .. حصيلة مبيعات مهرجان الرمان الوطني في الباحة
٠٢:٢٠:٣٤ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اختتم مهرجان الرمان الوطني الـ 11 فعالياته، أول أمس, محققاً مبيعات تجاوزت الـ 25 مليون ريال، بمشاركة العشرات من المتطوعين.

واستمر المهرجان لمدة أسبوع، وسط حضور كثيف ومميز من أهالي المنطقة حيث بلغ عدد زوار المهرجان قرابة 27 ألف زائر من جميع أنحاء المملكة والخليج العربي، وشارك بالمهرجان 100 مزارع ثابت, و 1300 مزراع متردد على الحراج.

وبلغت المبيعات خلال أيام المهرجان قرابة 25 مليون ريال، مع مشاركة 6 متاجر الكترونية داخل المهرجان كان لها الأثر الإيجابي في تسويق منتجات المزارعين، فيما شاركت الأسر المنتجة بـ 15 ركناً لعرض منتجاتهم للزوار.

وعن التطوع في المهرجان، فقد أسهم 350 متطوعاً ومتطوعة في إنجاح فعاليات المهرجان بالشكل الرائع، وقد عقد المهرجان 5 ورش عمل تدريبية إرشادية للمزارعين تختص بزراعة الرمان وتهدف إلى تحسين جودة الإنتاج ومكافحة الآفات .

في سياق متصل، تطرق مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس فهد الزهراني إلى تعدد برامج الدعم التي تقدمها الوزارة لخدمة المزارعين مثل برنامج ريف التنمية الريفية الزراعية المستدامة, وبرنامج الزراعة العضوية التي جرى التعريف بها من خلال عدة أركان إرشادية مشاركة بها الوزارة في المهرجان .

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الباحة الرمان مهرجان الرمان مهرجان الرمان في الباحة

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