إصدارات جديدة من أبل لمن لا يستطيع الترقية لـ iOS 16

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أتاحت شركة أبل العديد من الإصدارات الحديثة لمستخدمي هواتف آيفون في حالة إذا لم يتمكنوا من التحديث لإصدار iOS 16 .

وقال الخبير التقني فيصل السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إلى جانب iOS 16، أصدرت أبل نسخ iOS 15.7 و iPadOS 15.7. ويستهدف تحديث iOS 15.7 أولئك الذين لا يستطيعون الترقية إلى ‌iOS 16‌”.

وتابع فيصل السيف “بينما يتوفر إصدار iPadOS 15.7 ريثما يتم إطلاق iPadOS 16 في أكتوبر”.

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سعد الضاوي، مساء الإثنين، نزول تحديث نظام التشغيل ios16 لهواتف آبل بشكل رسمي.

وقال الضاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: بشكل رسمي نزل تحديث ios16 ولا تنسى احتياطياً القيام بهذه الإجراءات:

– تسوي نسخه احتياطية

– توصل جهازك بواي فاي او شبكة البيانات تكون سريعة

– جهازك بالشاحن