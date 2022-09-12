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لأول مرة منذ 40 عاما.. الاحتياطي الأمريكي من النفط يتهاوى لأدنى مستوى
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لأول مرة منذ 40 عاما.. الاحتياطي الأمريكي من النفط يتهاوى لأدنى مستوى

لأول مرة منذ 40 عاما.. الاحتياطي الأمريكي من النفط يتهاوى لأدنى مستوى

لأول مرة منذ 40 عاما.. الاحتياطي الأمريكي من النفط يتهاوى لأدنى مستوى
٠٢:١٤:٤٦ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الإثنين عن أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر.

ويعد هذا أكبر انخفاض بمخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي منذ مايو، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما؛ وذلك منذ أكتوبر 1984.

وبقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أطلقت خطة لإنتاج مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم: إن “إدارة بايدن تدرس الحاجة لمزيد من الإطلاقات من الاحتياطي البترولي بعد أن ينتهي البرنامج الحالي في أكتوبر”.

الكلمات الدلالية:
أدنى مستوى نفطي احتياطي استراتيجي مخزون النفط مخزونات أمريكية

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