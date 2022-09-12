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«بر العارضة» تنفذ مشروعات خيرية بقيمة قاربت النصف مليون ريال

«بر العارضة» تنفذ مشروعات خيرية بقيمة قاربت النصف مليون ريال

«بر العارضة» تنفذ مشروعات خيرية بقيمة قاربت النصف مليون ريال
٠١:٢٢:٠١ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة، عن تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضافت الجمعية، أن المشروعات الخيرية شملت توزيع المستلزمات المدرسية لـ 109 طالبات، وإيداع مبلغ 150,000 ريال لـ 1000 يتيم ويتيمة ضمن مشروع الحقيبة المدرسية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي .

كذلك تضمنت المشروعات الانتهاء من بناء خمس وحدات سكنية ضمن مشروع “أكنان 3″، وصرف مبلغ 292,350 ريالًا لـ 669 أسرة ضمن مشروع الكفالة الشهرية، إلى جانب توزيع 750 سلة غذائية جاهزة ، فضلًا عن صرف عدد من السلال الغذائية عبر المتاجر بقيمة 36,900 ريال لـ 123 أسرة ضمن مشروع تفريج كربة .

ونفذت الجمعية أيضاً مشروع كفارة الصيام بتوزيع سلال غذائية بتكلفة 61,200 ريال ، استفادت منها 153 أسرة.

الكلمات الدلالية:
بر العارضة جمعية البر الخيرية بالعارضة جمعية البر بالعارضة مشروعات خيرية

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