اندلاع الحرب في أذربيجان.. ناجورنو كاراباخ تقصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والطائرات (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت بقصف أراضي البلاد بالمدفعية وتستخدم الطائرات بدون طيار.

وأكدت وسائل إعلام عالمية أنه سُمع دوي انفجارات في عدة مدن حدودية مما أدى إلى تقويض الهدنة الهشة في ناجورنو كاراباخ.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لحماية حقوق الإنسان والقضايا العامة في أرمينيا، تاجوهي توفماسيان، إن أذربيجان تقصف أراضي البلاد على الحدود مع أذربيجان.

وكتب توفماسيان على مواقع التواصل الاجتماعي: “يتم قصف الحدود بأكملها. أيها الناس، كونوا أقوياء. القوة والقوة لجنودنا”.

وناجورنو كاراباخ معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، ومع ذلك، فإن المنطقة تضم سكانا في الغالب من الأرمن وتحكمها بحكم الأمر الواقع سلطات جمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة ذاتيا.