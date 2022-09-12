فريق «إنجاد» ينطلق من أجل إنقاذ مفقود خريص بالمنطقة الشرقية

تواصل ـ فريق التحرير:

انطلق عدد من أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من خريص التابعة للمنطقة الشرقية.

وقال الفريق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، أن “عدد من أعضاء الفريق قد انطلقوا الآن بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من خريص التابعة للمنطقة الشرقية”.

كما توجه الفريق بالدعاء والابتهال إلى الله أن يحفظ المواطن؛ وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين؛ وغرد بالقول: “نسأل الله السلامة للمفقود، والتوفيق للأعضاء المشاركين، وأن يحفظ الأعضاء المشاركين”.

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ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.