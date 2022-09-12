الجنيه الإسترليني يغلق على ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

تواصل- واس:

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1677 دولار أمريكي، بزيادة 0.50 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1548 يورو بزيادة 0.09 %.

وحسب النشرة الاقتصادية لوكالةُ الأنباء الرسمية، اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.34 .

اليورو 0.98.

الجنيه الإسترليني 0.85.

اليوان الصيني 6.92 .

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1745.1 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 19.96 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 903.6 دولارات للأوقية.

البلاديوم 2266.39 دولارًا للأوقية.

في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 94.86 دولارٍ أمريكي.

نايمكس خفيف 88.61 دولارًا.

نفط الغاز 1094.25 دولارًا.

الغاز الطبيعي 8.33 دولارات.

غاز البروبان 5502 دولار.