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الجنيه الإسترليني يغلق على ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي
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الجنيه الإسترليني يغلق على ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

الجنيه الإسترليني يغلق على ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

الجنيه الإسترليني يغلق على ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي
٠١:١١:٤٣ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1677 دولار أمريكي، بزيادة 0.50 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1548 يورو بزيادة 0.09 %.

وحسب النشرة الاقتصادية لوكالةُ الأنباء الرسمية، اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.34 .

اليورو 0.98.

الجنيه الإسترليني 0.85.

اليوان الصيني 6.92 .

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1745.1 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 19.96 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 903.6 دولارات للأوقية.

البلاديوم 2266.39 دولارًا للأوقية.

في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 94.86 دولارٍ أمريكي.

نايمكس خفيف 88.61 دولارًا.

نفط الغاز 1094.25 دولارًا.

الغاز الطبيعي 8.33 دولارات.

غاز البروبان 5502 دولار.

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الجنيه الإسترليني الدولار اليورو

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