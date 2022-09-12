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«تويتر» يتشبث بـ «إيلون ماسك» رغم الانخفاض المخيف بأسهم الشركة

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«تويتر» يتشبث بـ «إيلون ماسك» رغم الانخفاض المخيف بأسهم الشركة

«تويتر» يتشبث بـ «إيلون ماسك» رغم الانخفاض المخيف بأسهم الشركة

«تويتر» يتشبث بـ «إيلون ماسك» رغم الانخفاض المخيف بأسهم الشركة
١٢:٣٨:١٨ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

للمرة الثالثة على التوالي؛ رفضت شركة تويتر Twitter انسحاب رجل الأعمال، إيلون ماسك من إنهاء صفقة شراء تويتر، معتبرة أن المحاولة غير قانونية وليس لها أى سند قانوني.

وقال محامو شركة تويتر: “إن محاولة إيلون ماسك للابتعاد عن الصفقة “غير صالحة وغير مشروعة” و “تويتر لم يخرق أيًا من تعهداته أو التزاماته”.

وتعد هذه المحاولة هي المرة الثالثة التي يشرع فيها إيلون ماسك من الانسحاب من صفقة شراء تويتر، محتجا على قرار الشركة بدفع تسوية بقيمة 7.75 مليون دولار للمدير السابق في وحدة الأمن السيبراني.

من جانبه؛ اتهم بيتر مادج زاتكو، المدير السابق بوحدة الأمن السيبراني؛ شركة تويتر بأنها طردته بعد فضحه عددا من الأخطاء الكارثية في الشركة.

وقال زاتكو: إن “تويتر تعاني من مشاكل أمنية وسيبرانية كبيرة تشكل تهديدًا للمعلومات الشخصية للمستخدمين، ومساهمي الشركة، ووكذلك الأمن القومي”.

وشهد عملاق التواصل أمس الإثنين تراجعا كبيرا في أسهمه السوقية، ووصل إلى حوالي 2 ٪ ، كما قد انخفض السهم إجمالا بنسبة 4.4٪ هذا العام.

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إيلون ماسك الملياردير الأمريكي انسحاب من الصفقة صفقة تويتر عملاق التواصل

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