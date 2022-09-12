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الرئيس الأوكراني: استعادة 6000 كيلومتر من القوات الروسية
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الرئيس الأوكراني: استعادة 6000 كيلومتر من القوات الروسية

الرئيس الأوكراني: استعادة 6000 كيلومتر من القوات الروسية

الرئيس الأوكراني: استعادة 6000 كيلومتر من القوات الروسية
١٢:٤٥:٤٩ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استطاع استعادة نحو 6000 كلم مربع من أراضي بلاده من القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني: “منذ مطلع سبتمبر حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربّع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.. نحن مستمرون في التقّدم”.

وفي إطار تقدم خاطف أجبر موسكو على الانسحاب السريع من الأراضي التي تسيطر عليها؛ استعادت القوات الأوكرانية مساحة واسعة من الأراضي من روسيا.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته قد حررت أكثر من 20 مستوطنة في غضون 24 ساعة؛ حيث استولت قوات كييف على أراض تبلغ مساحتها ضعف مساحة لندن الكبرى على الأقل.

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف الشمالية الشرقية: ”في بعض مناطق الجبهة، وصل المدافعون عنا إلى حدود الدولة مع الاتحاد الروسي”.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه سيتم سحب القوات من منطقتين في تلك المنطقة لإعادة تجميع صفوفها في منطقة دونيتسك الشرقية.

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