وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة البيئية للعمل في الرياض

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير إدارة التطبيقات والمنصات

ـ مهندس تقنية معلومات

ـ مبرمج أول

ـ مدير إدارة تشغيل تقنية المعلومات

ـ مدير إدارة التحول الرقمي

ـ وغيرها..

عن المركز:

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 12 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)