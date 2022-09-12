بعد نزول تحديث ios16 رسمياً.. 3 نصائح مهمة للمستخدمين

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أعلن الخبير التقني سعد الضاوي، مساء الإثنين، نزول تحديث نظام التشغيل ios16 لهواتف آبل بشكل رسمي.

وقال الضاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: بشكل رسمي نزل تحديث ios16 ولا تنسى احتياطياً القيام بهذه الإجراءات:

– تسوي نسخه احتياطية

– توصل جهازك بواي فاي او شبكة البيانات تكون سريعة

– جهازك بالشاحن

مميزات نظام تشغيل IOS 16 الجديد

وفي وقت سابق، أوضحت شركة أبل، بعض مميزات نظام التشغيل الجديد، حيث يعد أكثر سلاسة وأسرع في التواصل بفضل نظام iOS 16.

ويتيح التحديث تعديل الرسائل المُرسلة والتراجع عنها، وطرق جديدة لتخصيص شاشة القفل المتعددة، والإشعارات التي تظهر بأكثر من شكل ما بين عرض القائمة الموسعة أو العرض العامودي أو العرض المخفي.

كذلك يتيح التحديث الجديد لنظام التشغيل التشغيل IOS 16 الجديد طرقاً ذكية جديدة للمشاركة، وحتى مفاتيح المرور والمشاركات العائلية تطورت بشكل أحدث.

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كذلك أكدت شركة أبل، أن نظام التشغيل IOS 16 الجديد يعد أحد أهم وأحدث إصدارات نظام التشغيل الخاص بأجهزة iPhone التي تصدر سنوياً عن شركة آبل الأمريكية.

ويتاح تحميل هذا الإصدار لجميع المستخدمين حول العالم على هواتفهم التي تدعم هذا النظام للاستفادة من التحديثات الجديدة للشركة.

خطوات تنزيل تحديث iOS 16 بالتفصيل:

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات في الجهاز، ثم اختيار القائمة العامة.

2- الضغط على أيقونة تحديث البرنامج.

3- ثم اختيار تحديثات تلقائية.

4- الضغط على التشغيل لتنزيل تحديثات iOS.

5- الخطوة الخامسة والأخيرة القيام بتثبيت تحديثات ios.