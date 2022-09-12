وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في جدة
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ مهندس ميكانيكي
ـ باحث ما بعد الدكتوراة
ـ باحث بجامعة KAIMRC مابعد شهادة الدكتوراة.
ـ فني Sepport I أخصائي أول
ـ كاتب إدخال البيانات (SA2) مدخل بيانات
ـ محاضر تمريض صحة المجتمع محاضر تمريض صحة المجتمع
ـ مسؤول الشؤون الأكاديمية الثاني مسؤول شؤون أكاديمية ثاني
ـ أخصائي اكتساب المواهب الثالث أخصائي استقطاب مواهب ثالث
ـ باحث ما بعد الدكتوراه / كيمارك – باحث مابعد شهادة الدكتوراة / كيمارك
ـ فني بيطري \ KAIMRC فني بيطري
ـ مفتش الخدمات الثاني مراقب خدمات ثاني
ـ أستاذ مساعد ، معلومات صحية ، أستاذ مساعد ، المعلوماتية الصحية
ـ مساعد رعاية الطفل مساعد رعاية طفل
ـ وغيرها..
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 12 سبتمبر 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)