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وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في جدة
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وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في جدة

وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في جدة

وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في جدة
١٢:٤١:١٤ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مهندس ميكانيكي
ـ باحث ما بعد الدكتوراة
ـ باحث بجامعة KAIMRC مابعد شهادة الدكتوراة.
ـ فني Sepport I أخصائي أول
ـ كاتب إدخال البيانات (SA2) مدخل بيانات
ـ محاضر تمريض صحة المجتمع محاضر تمريض صحة المجتمع
ـ مسؤول الشؤون الأكاديمية الثاني مسؤول شؤون أكاديمية ثاني
ـ أخصائي اكتساب المواهب الثالث أخصائي استقطاب مواهب ثالث
ـ باحث ما بعد الدكتوراه / كيمارك – باحث مابعد شهادة الدكتوراة / كيمارك
ـ فني بيطري \ KAIMRC فني بيطري
ـ مفتش الخدمات الثاني مراقب خدمات ثاني
ـ أستاذ مساعد ، معلومات صحية ، أستاذ مساعد ، المعلوماتية الصحية
ـ مساعد رعاية الطفل مساعد رعاية طفل
ـ وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 12 سبتمبر 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
جامعة الملك سعود الصحية شؤون أكاديمية مهندس ميكانيكا وظائف تخصصية وظائف شاغرة

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