وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في جدة

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مهندس ميكانيكي

ـ باحث ما بعد الدكتوراة

ـ باحث بجامعة KAIMRC مابعد شهادة الدكتوراة.

ـ فني Sepport I أخصائي أول

ـ كاتب إدخال البيانات (SA2) مدخل بيانات

ـ محاضر تمريض صحة المجتمع محاضر تمريض صحة المجتمع

ـ مسؤول الشؤون الأكاديمية الثاني مسؤول شؤون أكاديمية ثاني

ـ أخصائي اكتساب المواهب الثالث أخصائي استقطاب مواهب ثالث

ـ باحث ما بعد الدكتوراه / كيمارك – باحث مابعد شهادة الدكتوراة / كيمارك

ـ فني بيطري \ KAIMRC فني بيطري

ـ مفتش الخدمات الثاني مراقب خدمات ثاني

ـ أستاذ مساعد ، معلومات صحية ، أستاذ مساعد ، المعلوماتية الصحية

ـ مساعد رعاية الطفل مساعد رعاية طفل

ـ وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 12 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)