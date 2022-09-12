الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن العام للمواطنين فقط.. رابط التقديم
فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة استخراج ثعبان حيّ من أذن امرأة
دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن تطورات الأحداث في أوكرانيا
«تقويم التعليم» علن عن وظائف بـ«مراكز قياس» في عدد من التخصصات
دولة عربية تعلن فرض غرامة مالية على الطلاب حال تخلفهم عن الدراسة بدون عذر
وزارة الصحة: تعرّف على الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح

الرئيسية

 /

دولي

 /

دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن تطورات الأحداث في أوكرانيا

دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن تطورات الأحداث في أوكرانيا

دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن تطورات الأحداث في أوكرانيا
١٠:٣٩:٢٢ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الأمم المتحدة دعوة عاجلة لوقف المعارك وإطلاق النار بشكل فوري في أوكرانيا، وإتاحة الفرصة المفاوضات والحلول الدبلوماسية.

وتفصيلا، دعا رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، للوقف الفوري لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات في أوكرانيا.
وأضاف كوروشي اليوم الاثنين: “أجدد الدعوة التى وجهتها الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة وصول المساعدات الانسانية والعودة الى الحوار والدبلوماسية.. لا بد من وقف النزاع في أوكرانيا”.

في سياق متصل ، أعرب كوروشي عن استعداده إذا استدعت الضرورة، إلى استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة للجميعة العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت في وقت سابق هذا العام بشأن الوضع في أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية ‏الأمم المتحدة روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
الجيش اليمني يطيح بـ«خلايا حوثية» نفَّذت عمليات تخريبية بمأرب

الجيش اليمني يطيح بـ«خلايا حوثية» نفَّذت عمليات تخريبية بمأرب

٠٥:١١ م، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠١٦
الخارجية الروسية: الحرب ستنتهي فورًا إذا فعلت أوكرانيا هذا الأمر

الخارجية الروسية: الحرب ستنتهي فورًا إذا فعلت أوكرانيا هذا الأمر

٠١:٠٢ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢
عاجل.. بايدن سيعلن حظر النفط الروسي اليوم

عاجل.. بايدن سيعلن حظر النفط الروسي اليوم

٠٥:٣١ م، الثلاثاء، ٠٨ مارس ٢٠٢٢
المرزوقي رئيسا لتونس بعد أن نفاه بن علي 15 عاما

المرزوقي رئيسا لتونس بعد أن نفاه بن علي 15 عاما

٠٩:٠٥ م، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *