دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن تطورات الأحداث في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الأمم المتحدة دعوة عاجلة لوقف المعارك وإطلاق النار بشكل فوري في أوكرانيا، وإتاحة الفرصة المفاوضات والحلول الدبلوماسية.

وتفصيلا، دعا رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، للوقف الفوري لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات في أوكرانيا.

وأضاف كوروشي اليوم الاثنين: “أجدد الدعوة التى وجهتها الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة وصول المساعدات الانسانية والعودة الى الحوار والدبلوماسية.. لا بد من وقف النزاع في أوكرانيا”.