دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن تطورات الأحداث في أوكرانيا
تواصل – فريق التحرير:
وجهت الأمم المتحدة دعوة عاجلة لوقف المعارك وإطلاق النار بشكل فوري في أوكرانيا، وإتاحة الفرصة المفاوضات والحلول الدبلوماسية.
وتفصيلا، دعا رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، للوقف الفوري لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات في أوكرانيا.
في سياق متصل ، أعرب كوروشي عن استعداده إذا استدعت الضرورة، إلى استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة للجميعة العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت في وقت سابق هذا العام بشأن الوضع في أوكرانيا.