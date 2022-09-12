الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة استخراج ثعبان حيّ من أذن امرأة
دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن تطورات الأحداث في أوكرانيا
«تقويم التعليم» علن عن وظائف بـ«مراكز قياس» في عدد من التخصصات
دولة عربية تعلن فرض غرامة مالية على الطلاب حال تخلفهم عن الدراسة بدون عذر
وزارة الصحة: تعرّف على الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح
دوريات الأمن بجدة تضبط 3 وافدين بحوزتهم 244 قرصًا مخدرًا

الرئيسية

 /

منوعات

 /

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة استخراج ثعبان حيّ من أذن امرأة

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة استخراج ثعبان حيّ من أذن امرأة

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة استخراج ثعبان حيّ من أذن امرأة
١٠:٤٧:١٠ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لطبيب يحاول إخراج ثعبان على قيد الحياة من أُذن امرأة بشكل غريب.

وأظهر الفيديو الذي نشرته أيضًا صحيفة “نيويورك بوست”، الطبيب يستخدم أدوات طبية لاستخراج الثعبان الذي كان يقاوم ولا يريد الخروج ويفتح فمه.

وأوضح الطبيب يستخدم الملقط في محاولة يائسة لاستخراج ثعبان لم تظهر إلا رأسه فقط بينما كان باقي جسده داخل أذنها على ما يبدو.

ولم  يُعرف ملابسات الحادث أو كيف تمكن الثعبان من الدخول إلى أذن المرأة، بينما حاز الفيديو على ملايين المشاهدات في وقت قصير.

الكلمات الدلالية:
استخراج ثعبان امرأة ثعبان حي طبيب

مواد ذات صلة

المزيد
«فولكسفاغن» تتهرب من الفضيحة وتسحب برنامج الانبعاثات من سياراتها

«فولكسفاغن» تتهرب من الفضيحة وتسحب برنامج الانبعاثات من سياراتها

٠٩:١٩ م، الخميس، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٥
مفاجأة.. الكشف عن السر وراء تدمير 40 قمرًا صناعيًا في الفضاء

مفاجأة.. الكشف عن السر وراء تدمير 40 قمرًا صناعيًا في الفضاء

٠٨:٠٢ ص، الخميس، ١٠ فبراير ٢٠٢٢
جزيرة للطائرات المهجورة.. غابة في آسيا تثير الحيرة

جزيرة للطائرات المهجورة.. غابة في آسيا تثير الحيرة

٠٢:٣١ ص، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
تقرير جوجل السنوي: يوتيوب وفيسبوك وحافز الأكثر طلباً

تقرير جوجل السنوي: يوتيوب وفيسبوك وحافز الأكثر طلباً

٠٨:٠٥ م، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *