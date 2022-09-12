فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة استخراج ثعبان حيّ من أذن امرأة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لطبيب يحاول إخراج ثعبان على قيد الحياة من أُذن امرأة بشكل غريب.

وأظهر الفيديو الذي نشرته أيضًا صحيفة “نيويورك بوست”، الطبيب يستخدم أدوات طبية لاستخراج الثعبان الذي كان يقاوم ولا يريد الخروج ويفتح فمه.

وأوضح الطبيب يستخدم الملقط في محاولة يائسة لاستخراج ثعبان لم تظهر إلا رأسه فقط بينما كان باقي جسده داخل أذنها على ما يبدو.

ولم يُعرف ملابسات الحادث أو كيف تمكن الثعبان من الدخول إلى أذن المرأة، بينما حاز الفيديو على ملايين المشاهدات في وقت قصير.