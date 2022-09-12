دولة عربية تعلن فرض غرامة مالية على الطلاب حال تخلفهم عن الدراسة بدون عذر

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في مصر، عن فرض غرامة مالية على الطلاب في المدارس حال تغيبهم عن الدراسة بدون عذر.

وحسب صحف محلية، فإن الغرامة قدرها 10 جنيهات ( ما يقارب الـ 2 ريال)، إذا تخلف الطالب عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10أيام.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط العام الدراسى الخاصة بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى وأيضا الالتزام بالمصروفات الدراسية المحددة من قبل الوزارة وتدريس مناهج الهوية القومية.