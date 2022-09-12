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شاهد.. تصوير جوي لجريان سيول وادي جليل بالطائف

شاهد.. تصوير جوي لجريان سيول وادي جليل بالطائف

شاهد.. تصوير جوي لجريان سيول وادي جليل بالطائف
١٠:٢٠:١٧ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق، جريان السيول في وادي جليل بالطائف بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، الذي تم التقاطه من الأجواء في مشهد بديع، جريان سيول قرية وادي جليل، بعد هطول الأمطار الغزيرة على القرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
أمطار الطائف أمطار مكة السيول الطائف وادي جليل

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