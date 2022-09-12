وزارة الصحة: تعرّف على الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن بعض من الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح، والتي توفرها الوزارة عبر 43 مستشفى تابعة لوزارة الصحة حول المملكة.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة؛ انفوجرافا توضيحيا، نوهت فيه عن برنامج تأمين المنتجات الخالية من الجلوتين:

هدف البرنامج:

ـ توفير الرعاية الصحية لمرضى حساسية القمح بتوفير المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين بعد التشخيص الطبي.

ـ تدريب وتأهيل الكوادر الصحية للبرنامج على أحدث الطرق العلمية للتعامل مع مرضى حساسية القمح.

أنشطة البرنامج:

ـ التوعية والتثقيف للمرضى ورؤساء الأقسام العاملين في نقاط التوزيع.

ـ المتابعة المستمرة مع المرضى حول رضاهم عن المنتجات.

ـ دورات في تحسين الأداء وتطويره.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بحساسية القمح:

ـ مرضى السكري النوع الأول ـ مرضى متلازمة داون ـ مرضى متلازمة تورنير ـ متلازمة ويليامز ـ وجود تاريخ مرضي في العائلة ـ أمراض القولون العصبي أو من لديه فقر الدم المنجلي ـ نقص فيتامين ب 12.

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عدد المرضى والمستشفيات التي يتم الإستلام منها:

ـ مع بداية البرنامج كان عدد المرضى المسجلين فيه 523 مريضا، حاليا في عام 2022 وصل العدد إلى أكثر من 4054 مريض مسجل لدى البرنامج.

ـ عدد المستشفات التي تقدم الخدمة 43 مستشفى تابعة لوزارة الصحة حول المملكة.