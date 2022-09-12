وظائف شاغرة في جامعة نجران بنظام التعاقد.. 6 شروط للتقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف الصحية للجنسين على وظائف (طبيب نائب ـ طبيب مقيم ـ صيدلي) بنظام التعاقد للعام الجامعي 1444هـ، حيث ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا وعمليًّا، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف:



1- طبيب نائب:

– الزمالة أو الدكتوراه في طب الأطفال.

– الزمالة أو الدكتوراه في طب الباطنية.

– الزمالة أو الدكتوراه في طب الأسرة.

2- طبيب مقيم:

– بكالوريوس (طب طوارئ – طب باطنية – طب جراحة).

3- صيدلي:

– بكالوريوس صيدلة.

شروط التقديم

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لائقًا طبيًّا.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سبق فصله من أي جهة أخرى.

5- أن يكون متقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة.

6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

طلبات التقديم:

1- معادلة المؤهلات العلمية في حال تحصل عليها من جامعة خارجية.

2- إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية سارية المفعول.

3- إرفاق صورة من الخبرات العملية إن وجدت.

4- صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

5- صورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة (البكالوريوس – الزمالة – الدكتوراه)، وفي حال حصل المتقدم أو المتقدمة على المؤهل من جامعة خارجية فيتم إرفاق (صورة معتمدة من معادلات الوثائق).

ملاحظة هامة:

– نوهت الجامعة على المتقدمين بضرورة رفع كافة المستندات عبر الموقع الإلكتروني.

– أنه سيتم استبعاد طلبات التقديم غير المستوفاة، ولن ينظر لأي مستندات يتم تقديمها مناولةً لمقر الجامعة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/02/30هـ الموافق 2022/09/26م، – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.