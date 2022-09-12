أهم 10.. توجيهات ملكية لإغاثة الباكستانيين وخدمات جديدة في «أبشر»

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. إطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات عبر «ساهم» لإغاثة متضرري فيضان باكستان

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة “ساهم” التابعة له.. المزيد هنا :

المياه الوطنية: 9 خطوات لتعديل عدد وحدات العداد

حددت شركة المياه الوطنية بالتفصيل طريقة وخطوات تعديل عدد وحداد عداد المياه للتيسير المستهلك.. المزيد هنا:

«الغذاء والدواء» تعلن تطوير خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني.. وتكشف عدد المنشآت المستفيدة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تطوير خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني لتشمل عددًا من المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمتطلبات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في هذه المنشآت.. المزيد هنا:

عاجل.. وزير الصناعة: 3 مشاريع استثمارية تحت التطوير بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، عن وجود 3 مشاريع استثمارية تحت التطوير بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال.. المزيد هنا :

مدير الأمن العام يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة «أبشر»

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي, اليوم، عددًا من الخدمات الإلكترونية.. المزيد هنا :

تفاصيل وفاة طالب داخل مدرسة في مكة.. وكيف تلقّى والده الخبر؟

بدأت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، فتح تحقيق موسع حول وفاة طالب تَعرض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة الأربعاء الماضي، وتم نقله من قِبَل الهلال الأحمر إلى المستشفى،.. المزيد هنا :

بدءًا من غد الثلاثاء.. الأرصاد يزف بشرى لسكان 3 مناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد، في بيان له اليوم الإثنين، عن توقعه حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة، بدءًا من غد الثلاثاء، على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.. المزيد هنا:

مجلس الوزراء الكويتي يقرر رفع رسوم «الموانئ»

كشفت وسائل إعلام كويتية، أن مجلس الوزراء في الكويت، وافق على التوصية برفع رسوم المؤسسة العامة للموانئ.. المزيد هنا :

رسميا .. «أبل» تطلق نظام تشغيلها الجديد iOS 16 بمميزات حصرية

أطلقت شركة “أبل” الأميركية، نظام التشغيل الجديد”iOS 16”، فيما يترقب المستخدمون أن يتيح لهم التحديث الجديد عددا من المزايا، إلى جانب ضمان تحصين أكبر ضد الهجمات الإلكترونية.. المزيد هنا :

«ماتت في صمت».. لحظة وفاة طفلة في ثواني صعقًا من ثلاجة «آيس كريم» (فيديو مؤلم)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقته كاميرا مراقبة من أحد المحلات التجارية في الهند، للحظة وفاة طفلة صعقًا بالكهرباء في صمت بشكل سريع للغاية.. المزيد هنا :