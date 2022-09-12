قطار المشاعر المقدسة والسير الكهربائي..فكر إبداعية لتطوير الحج والعمرة

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دعا وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، إلى طرح أفكارهم التي يرون أن تطبيقها سيكون ذات فائدة فيما يتعلق بموسم الحج والعمرة.

وعبر سؤال وجهه الوزير اليوم لمتابعيه على تويتر تحت وسم: “#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق”، قال الوزير: ما هي الفكرة الإبداعيّة التي ترغب بوجودها في الحجّ والعمرة؟

لم تمر دقائق على دعوة الربيعة، حتى انهالت على حسابه الأفكار عبر المتابعين والمتابعات لحساب الوزير؛ وقال عبدالرحمن الربيع: مع اتساع الحرمين نحتاج خريطة إلكتروينة؛ مثل فكرة ” قوقل مآب ” ولكن داخل المباني للمرضى وكبار السن، لمعرفة الأبواب ومدى الزحام والخدمات المتنوعة وكذلك في المناسك؛ ليعرف المريض رحلته من الفندق للحرم والعوده عبر هذه التقنية وبهذا يتفادى الزحام ويعرف الأبواب والسلالم المخصصة.

ما هي الفكرة الإبداعيّة التي ترغب بوجودها في الحجّ والعمرة؟#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق — توفيق الربيعة (@tfrabiah) September 12, 2022

فيما قال سعيد الناجي: أرجو منع المجموعات الهمجية التي تمشي في الطواف والسعي وتردد عبارات طائفية بأصوات بغيضة لا تليق بحرمة الحرم، فهم يشكّلون خطرا على الضعفاء وكبار السن ويفسدون روحانية المسلمين.

وطلب عبدالرحمن الباهلي: مخيم مجهز للأشخاص ذوي الإعاقة ولدينا في جمعية كفيف الأهلية الجاهزية لتأهيل مخيم متكامل، ننتظر إشارة منكم.

فيما اقترح رائد الغامدي: قطار يربط المشاعر المقدسة مع الحرم. وطالب حمدي بتنظيم الصلاة في الحجر وتقبيل الحجر الأسود.

وتمنى أحد المغردين: وضع مسار سير كهربائي بين المشاعر كخط دعم لقطار المشاعر الي كل سنة يختنق ويثبت عدم قدرته الاستيعابية.

أما عبدالله سفر، فقال: شكر الله لكم سعيكم .. من الأفكار التي يمكن الاستفادة منها للتخفيف على الحجاج في عمليات التنقل بين المشاعر وجود (السير الكهربائي) بسرعات منخفظة مثل ما هو موجود بالمطارات.

وشاركت راوية بودريس بهذه الفكرة؛ حيث قالت: نظرا لحرارة الجو أثناء الحج فكرتي الإبداعية تكمن في توفير مكائن الشراء الذاتي للمشروبات الباردة في طريق الحجاج، وقد تكون المكائن متنوعة، ولا تقتصر على المشروبات، ولكن ممكن أن توفر احتياجات الحجاج الأخرى.