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لهذا السبب .. وزير العدل اللبناني يتلقى تهديدات بالقتل
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لهذا السبب .. وزير العدل اللبناني يتلقى تهديدات بالقتل

لهذا السبب .. وزير العدل اللبناني يتلقى تهديدات بالقتل

لهذا السبب .. وزير العدل اللبناني يتلقى تهديدات بالقتل
٠٨:٤١:٣٨ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، عن مستجدات التحقيق في قضية “مرفأ بيروت”، مؤكدًا على تلقيه تهديدات بالقتل وأسرته، وأنه أبلغ الأجهزة الأمنية.

وأشار وزير العدل إلى أنه مستهدف من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاضٍ منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت.

ولفت خوري إلى أن “هذا القرار ثنائي مع مجلس القضاء وليس فردياً”.

وأضاف: “إذا كنتُ أنا من يخُرب التحقيق أفلا يكون مجلس القضاء الأعلى يخرّب التحقيق معي. إنّ الحملة علي من دون مجلس القضاء يعني انني انا المستهدف”.

وعمّن يتحمّل مسؤولية تعثر التحقيق بملف انفجار المرفأ، قال خوري لقناة “الحرة” ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، إنّ “هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف”.

وأشار إلى أنه “على القضاة تحمل مسؤوليتهم”، وأردف: “من لا يريد تحمّل المسؤولية فليبتعد جانباً. لديّ شعور أن بعض القضاة لا يريدون البت بهذه الملفات والمفروض أن يتحمل القاضي مسؤوليته ومن لا يريد تحمل المسؤولية “الله معه”.

وأكد خوري على قانونية تعيين قاضٍ منتدب، نافياً أن يكون قراره وليد اللحظة، كاشفاً أنه انطلق بفكرته منذ 4 أشهر هو ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وكانوا موافقين على أن الوضع شاذ في هذا الملف وأن بعض الموقوفين حالتهم الصحية غير جيدة، وأردف: “يمكن أن تسألوا رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز عن هذا الأمر”.

وقال إنه ينتظر رؤية الموافقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وبأي صيغة ستكون عندها سيقترح اسم القاضي المنتدب.

ورداً على سؤال حول احتمال قيام طلبات رد على القاضي المنتدب أجاب كل شيء وارد، مشيراً إلى أنه “لم يلمس من مجلس القضاء الأعلى انه سيتراجع عن القرار”، وأردف: “القاضي سهيل عبود قال القرار صدر والبيطار باق باق باق، وأنا أقول أيضا البيطار باق باق باق”.

ورداً على سؤال عن تعرضه لتهديد مع عائلته، أجاب: “نعم وصلتنا تهديدات على الهاتف من خط يوناني ولكن أنا أؤكد أنه في لبنان، طبيعة التهديد تعرّض للعائلة بأبشع الأمور وصولا للقتل وأنا بلغت الأجهزة الامنية ومدعي عام التمييز”.

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تفجير مرفأ بيروت قتل مرفأ بيروت وزير العدل

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