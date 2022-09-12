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شركة الكهرباء توضح آلية معرفة رقم الحساب الخاص بالمستهلك
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شركة الكهرباء توضح آلية معرفة رقم الحساب الخاص بالمستهلك

شركة الكهرباء توضح آلية معرفة رقم الحساب الخاص بالمستهلك

شركة الكهرباء توضح آلية معرفة رقم الحساب الخاص بالمستهلك
٠٨:٢٤:٢٢ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الشركة السعودية للكهرباء، آلية معرفة رقم الحساب التسلسلي للمشتركين.

جاء ذلك في رد من الشركة في تغريدة عبر حساب “العناية بالمشتركين”، على سؤال مستهلك قال فيه “كيف اطلع الرقم السداد حق العداد؟”.

وأجابت الشركة بقولها : “الأخ الكريم لمعرفة رقم الحساب نأمل تزويدنا بالبيانات التالية:

1- الرقم التسلسلي داخل العداد

2- اسم المالك

3- المدينة

وأضافت الشركة السعودية للكهرباء، أنه فور وصول هذه المعلومات عبر الرسائل النصية يتم تزويد المستهلك برقم السداد.

 

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