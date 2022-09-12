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على غرار «تيك توك».. خاصية جديدة تمكنك من جني الأرباح في «إنستجرام»
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على غرار «تيك توك».. خاصية جديدة تمكنك من جني الأرباح في «إنستجرام»

على غرار «تيك توك».. خاصية جديدة تمكنك من جني الأرباح في «إنستجرام»

على غرار «تيك توك».. خاصية جديدة تمكنك من جني الأرباح في «إنستجرام»
٠٨:٣٤:٥٦ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

في الوقت الحالي ، يجني مستخدمو «إنستغرام» أرباح من خلال خاصية التبرع للفيديوهات القصيرة وهي خاصية حصرية فقط على المنصة، وبينما يسعى الموقع الشهير لزيادة مستخدميه أعلن عن خاصية جديدة تمكنهم من جني الأرباح ولكن هذه المرة عن طريق الفيديوهات الطويلة.

والخاصية الجديدة تتيح التبرع لـ «الهدايا» وهي مقدمة لصناع المحتوى الجيد على المنصة، وفكرت شركة «ميتا» في هذه الخاصية بسبب المنافسة الشديدة بينها وبين «تيك توك»، حيث تقدم الأخيرة خدمات مشابهة إلى حد كبير.

وجدت شركة «ميتا» أن أكثر الفيديوهات الموجودة على فيسبوك هي مصنوعة أصلا على «تيك توك» وتم نشرها مرة أخرى، كما أن شركة ميتا خسرت 10 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تسمح أداة “الهدايا” للمعجبين بإرسال مدفوعات إلى منشئ المحتوى عبر Reels، وهي ميزة الفيديو القصير.

متحدث باسم «ميتا»: الهدايا الحالية عبارة عن نموذج أولي داخلي ولايتم اختبارها خارجيا

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم ميتا في رسالة بريد إلكتروني، إن هذه الهدايا حاليا هي عبارة عن نموذج أولي داخلي ولا يتم اختبارها خارجيًا وتتيح الهدايا للمعجبين الشراء أثناء البث المباشر لمنشئ المحتوى على التطبيق.

كما تأتي الشارات بمستويات أسعار مختلفة تتراوح بين دولار واحد و5 دولارات، مشددا على أن “ميتا” لن تأخذ أي جزء من الإيرادات التي يكسبها منشئو المحتوى من الشارات حتى عام 2024، وفقًا لإعلان من مارك زوكربيرغ في وقت سابق من هذا العام.

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