معهد ألماني يكشف كيف سيتدفق الغاز الروسي لأوروبا بشكل غير مباشر

تواصل- وكالات:

قال رئيس معهد البحوث الاقتصادية الألماني “إيفو” كليمنس فوست، في تصريحات لصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية الصادرة اليوم الإثنين، إن روسيا ستبيع في المستقبل غازها ونفطها لدول أخرى.

وأوضح أن هذه الدول بدورها ستشتري كميات أقل من الغاز من مصادر أخرى، وقال إن “هذا الغاز سيتدفق بعد ذلك إلى أوروبا”.

وذكر فوست أن الحرب الروسية في أوكرانيا لم تغير كثيرا من منظور عالمي إمدادات الطاقة، موضحا في المقابل أن إعادة هيكلة البنية التحتية لواردات الطاقة سيكون مكلفا.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى دعم الاقتصاد في ظل أزمة الطاقة، وقال “على الأقل في حالة دعم السيولة وضمانات القروض يجب أن يكون العرض كبيرا، لكن هذا لا يعني أنه سيصبح استحقاقا للجميع”.