كل ما تريد معرفته عن اختبار القدرة المعرفية .. موعد وطريقة التسجيل وقيمة الرسوم

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يعد اختبار القدرات المعرفية، أحد أهم الطرق والوسائل التي يتم من خلالها تقييم أداء المُوظفين ونجاحهم وقُدراتهم على أداء جميع المهام الوظيفية بغض النظر عن طبيعة العمل

وتستهدف هيئة تقويم التعليم والتدريب من تنظيم هذا الاختبار لجميع الطلاب الحاصلين على شهادات جامعية في المملكة، التعرف على قدرات المتقدمين للوظائف المختلفة وقدرتهم على أداء المهام المطلوبة في حال ما إذا تم اختيار للوظيفة من عدمه.

وتؤكد هيئة تقوم التعليم أهمية اختبار القدرة المعرفية وأنه يعد بمثابة أحد العوامل التي تتم من خلاله إجراءات المفاضلة بين جميع المتقدمين على الوظائف المختلفة.

موعد التسجيل بـ اختبار القدرة المعرفية

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة تقويم التدريب والتعليم (المركز الوطني للقياس) موعد التسجيل في اختبار القدرات لهذا العام 1444هـ (الورقي) المخصص للجامعيين من حملة شهادات البكالوريوس أو الماجستير الذين قاموا بالتقديم على وظائف الخدمة المدنية.

ويبدأ موعد التسجيل المبكر في اختبارات القدرة المعرفية 1444 هـ اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين 12 سبتمبر م، 2022 الموافق 16 صفر 1444 هـ، على أن يتم غلق باب التسجيل المبكر يوم السبت 15 أكتوبر 2022 م، الموافق 19 ربيع الأول 1444 هـ.

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هذا وتنطلق الاختبارات الورقية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 م، الموافق 21 ربيع الآخر 1444 هـ، وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 م، الموافق 23 ربيع الآخر 1444 هـ.

طريقة التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية

1- الدخول للموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس (اضغط هنا).

2- إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستخدم.

3- إدخال كلمة المرور، ثمّ الضغط على تسجيل الدخول.

4- الاطلاع على جميع الشروط الخاصة بالمركز الوطني، ومن ثمّ الموافقة عليها.

5- الضغط على أيقونة التالي.

6- تحديد مراكز الاختبار.

7- اختيار اليوم المراد الاختبار فيه.

8- مراجعة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدم والتأكد من صحتها.

9- تقديم طلب الاختبار.

10- سداد الرسوم المطلوبة.

11- تأكيد حجز أداء الاختبار.

رسوم اختبار القدرة المعرفية

أما عن رسوم التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية للجامعيين لهذا العام 1444هـ فهي 200 ريال، بينما رسوم التسجيل في اختبار القدرات المعرفية لطلبة الجامعة، فهي 250 ريال.