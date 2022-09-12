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«ماتت في صمت».. لحظة وفاة طفلة في ثواني صعقًا من ثلاجة «آيس كريم» (فيديو مؤلم)
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«ماتت في صمت».. لحظة وفاة طفلة في ثواني صعقًا من ثلاجة «آيس كريم» (فيديو مؤلم)

«ماتت في صمت».. لحظة وفاة طفلة في ثواني صعقًا من ثلاجة «آيس كريم» (فيديو مؤلم)

«ماتت في صمت».. لحظة وفاة طفلة في ثواني صعقًا من ثلاجة «آيس كريم» (فيديو مؤلم)
٠٧:٥٣:١٧ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقته كاميرا مراقبة من أحد المحلات التجارية في الهند، للحظة وفاة طفلة صعقًا بالكهرباء في صمت بشكل سريع للغاية.

وأظهر الفيديو الطفلة وهي ممسكة بثلاجة “الآيس كريم” وتلهو وبجوارها والدها يتحدث في الجوال ويتكلم مع البائع، لكن فجأة تدلى رأس الطفلة إلى الخلف لمدة ثواني ثم سقطت على الأرض جثة هامدة.

ويبدو أن الكهرباء أمسكت الطفلة ولم تتركها إلا جثة هامدة، فيما حاول والدها إفاقتها لكنها كانت قد غادرت الحياة.

وحذر مغردون الآباء من اصطحاب أطفالهم إلى المتاجر وتركهم يمسكون بالثلاجات التي يمكن أن تصعقهم في لحظات.

الكلمات الدلالية:
ثلاجة آيس كريم صعق بالكهرباء وفاة طفلة

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