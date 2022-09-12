مجلس الوزراء الكويتي يقرر رفع رسوم «الموانئ»

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية، أن مجلس الوزراء في الكويت، وافق على التوصية برفع رسوم المؤسسة العامة للموانئ.

ونقلت صحيفة الراى عن مصادر، أن الرفع يشمل استغلال أراضي المؤسسة سواء الفضاء أو البناء وكذلك أحواض المراكب وأرصفة السفن.

وبينت المصادر أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، وضمن مسار أوسع لزيادة الإيرادات غير النفطية بالميزاينة العامة.

وأوضحت المصادر- حسب الصحيفة- أن التعديلات المقرة مقترحة من مجلس إدارة المؤسسة منذ العام 2019، وجاءت مقارنة بالأسعار المعمول بها في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي.