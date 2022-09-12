بعد طفل خميس مشيط .. طالب يحمل شقيقته الضريرة عقب خروجها من المعهد (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو لأخ يحمل شقيقته الضريرة عقب خروجها من المعهد حتى باب السيارة، إعجابا وتفاعلا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال فيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الأخ وهو ينتظر شقيقته الضريرة أمام باب معهد النور الذي تدرس به ، وعقب خروجها قام بحملها حتى باب سيارتهم.

وقد أثار الفيديو ثناء المتابعين، التي تبادلوه كالشرارة عبر مواقع التواصل، مثمنين عمل هذا الأخ الكريم بعدما حمل شقيقته الضريرة، لتخفيف العناء عنها.

وقبل أيام؛ أحدثت صورة لطفل يحمل حقيبتي شقيقتيه بعد خروجهما من المدرسة، موجة إعجاب وفخر بهذا الطفل الذي قرر أن يحمل حقيبة شقيقتيه رغم كونه صغيرًا لكي يرفع عنهما عناء الحر والإرهاق.

وأشاد مغردون بما فعله الطفل مشيدين بتربية والديه له، حيث قال البعض ” من المؤكد أن هذا الشبل رباه رجل في البيت وعلمه كيف يكون رجلا هو الآخر في إخوته”.

وبعد أن انتشرت الصورة على نطاق واسع وأصبح الطفل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، بتكريم الطفل ويدعى مشعل بدر الشهراني (9) سنوات، غداً (الأربعاء)، بمبنى المحافظة.

وقرر المحافظ تكريم الطفل الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة ابن النفيس في المحافظة، بعدما انتشرت صورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، توضّح قيام الطفل بحمل حقيبتي أختيه “نورة وسارة”، واللتين تدرسان في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة ال52 للبنات في المحافظة، وذلك عند خروجهما من المدرسة، أثناء زحام مروري.

وقال محافظ خميس مشيط في تصريحاتصحفية حينها ، إن الطفل سطّر أروع الأمثال في مساعدة أختيه وكان بمثابة المسؤول الأول عنهما رغم صغر سنّه، مؤكداً أن هذا المشهد الرائع يُفتخر به، وبطله ابن من أبناء هذا الوطن الغالي.