لأول مرة منذ 8 سنوات.. الرئيس المصري في زيارة رسمية لقطر

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يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم غد الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى قطر.

وتأتي زيارة الرئيس المصري إلى الدوحة بعد 3 أشهر من زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى القاهرة، أواخر يونيو الماضي.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، منذ توليه رئاسة مصر قبل نحو 8 سنوات.

وفي مايو 2021 تلقى السيسي دعوة من أمير قطر لزيارة الدوحة، سلمها له محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، خلال استقباله له في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وتضمنت رسالة أمير قطر، حينها، إعرابه عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.