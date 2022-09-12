نائب أوروبي يهاجم «موديرنا»: كيف بدأتم اختبارات لقاح ضد كورونا منذ 2017؟!

تواصل – فريق التحرير:

اتهم النائب الأوروبي عن رومانيا كريستيان تيرهي الشركات الغربية المصنعة للقاحات ضد كوفيد، بإخفاء الحقائق وعدم إجراء تجارب سريرية للأدوية على البشر، متهما إياهم بإخفاء معلومات عن الفيروس منذ 2017م.

جاء ذلك خلال جلسة للجنة الخاصة للاتحاد الأوروبي بشأن جائحة كوفيد-19 في بروكسل الأسبوع الماضي، التي حضرها أيضا ممثلو شركتي “جلعاد للعلوم” و”سانوفي”.

وتفصيلا، وجه تيرهي وابلا من الأسئلة الصعبة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا” ستيفان بانسل ونائبة رئيس شركة “أسترازينيكا” في أوروبا وكندا إيسكرا ريك.

وتوجه النائب الأوروبي لمصنعي اللقاحات بطلب عاجل لتوضيح ما إذا كانت شركاتهم قد قامت بنفسها بفك تشفير تسلسل الحمض النووي لفيروس SARS-CoV-2، أم أنها اعتمدت فقط على التسلسل الذي قدمته لها الحكومة الصينية، وهل تم اختبار ما إذا كانت لقاحاتهه قادرة على وقف انتشار الفيروس.

كما سألهم عما إذا مات أي من المشاركين أثناء تجارب اللقاحات، واستفسر حول طلب للشركات إخلاء المسؤولية وحول العقود “السرية” التي أبرمتها مع الحكومات.

وخلال الجلسة قال النائب الأوروبي: “بين يدي إجابة من الوكالة الاوروبية للأدوية، توضح نوع الاختبارات التي تم إجراؤها لكل لقاح. في حالة “موديرنا”، مثلا، قدمتم بيانات توضح أنكم اختبرتم هذه اللقاحات منذ أعوام 2017، و2018 و2019. لكن كيف يمكن اختبار هذه اللقاحات في ذلك الوقت بينما اكتشفنا هذا الفيروس في ديسمبر عام 2019 فقط؟”.

وأظهر النائب -خلال الجلسة التي شهدت مناقشة ساخنة – صفحات من العقود يخفي حبر أسود محتواها بشكل شبه كامل، وقال: “ذكرتم أن هناك بعض الأسرار أو بعض المعلومات السرية في هذه العقود وأنه يجب حماية مصالحكم. والآن السؤال الذي أوجهه إليكم: وماذا عن مصالحنا ومصالح المواطنين الأوروبيين؟”، حسب قوله.